Мэра Харькова оштрафовали за обращение на русском языке

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Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование русского языка в обращение к гражданам. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

— Креминь вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Харьковским городским главой Игорем Тереховым, — заявил он.

Креминь утверждает, что харьковский мэр обратился к гражданам страны с речью на русском языке в эфире национального телемарафона. Кроме того, страницы Терехова в социальных сетях также ведутся не на украинском языке, передает слова уполномоченного РИА Новости.

Недавно СБУ возбудила уголовное дело после богослужебных песнопений в Киево-Печерской лавре, которые якобы прославляли Россию. Дело возбуждено по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» Уголовного кодекса страны.

На Украине это не единичные случаи резкой реакции на русский язык, несмотря на то, что он является языком общения для миллионов украинцев. Местные власти годами вводят запреты на его использование. О том, как и зачем официальный Киев пытается искоренить русский язык — в материале «Вечерней Москвы».