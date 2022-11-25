Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в рамках СВО

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по завершении встречи с матерями военнослужащих — участников спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 25 ноября.

Во время встречи президент пообщался с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой в зоне спецоперации в настоящее время находятся два сына. Женщина попросила передать Путина добрые слова в адрес главы республики.

— Президент России передал главе республики все, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике, — рассказал Песков.

Также российский лидер обсудил с Кадыровым вопросы по работе чеченских подразделений в ходе специальной военной операции, пишет РИА Новости.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации прошла 25 ноября и была приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин признался, что данная встреча состоялась в связи с желанием лично услышать оценки и мнения.

В рамках мероприятия Владимир Путин заявил, что больше не нужно набирать дополнительно людей в рамках частичной мобилизации.