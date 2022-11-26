Ученый Тишков рассказал, какие территории в мире считаются ничейными

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Ничейная земля, она же terra nullius, является большой редкостью. Ничейной принято считать территорию, которая не находится под суверенитетом ни одного из государств. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

— Как только возникает вопрос «ничейности» территории, соседние государства, как правило, готовы предъявить на нее свои претензии, — отметил ученый.

По словам собеседника «ВМ», на сегодняшний день ничейными считаются всего четыре участка. Например, Земля Мэри Бэрд, расположенная в западной части Антарктиды. Свое «имя» она получила от американского исследователя Ричарда Бэрда, назвавшего землю в честь своей супруги.

Территория площадью около двух тысяч квадратных километров между Суданом и Египтом — Бир-Тавиль — тоже является ничейной. Де-факто оккупированная Марокко Западная Сахара также никому не принадлежит, считает ООН.

Кроме того, terra nullius является обитаемая территория площадью семь квадратных метров Горня Сига, которая расположилась между Сербией и Хорватией. Примечательно, что оба государства отказываются от притязаний на нее, заключил Тишков.

Также в мире существуют спорные территории, чья государственная принадлежность оспаривается хотя бы одной страной. Подробнее о них — в материале «ВМ».