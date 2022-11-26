СМИ: Аллу Сурикову экстренно госпитализировали с коронавирусом

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Режиссер фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Алла Сурикова была экстренно госпитализирована с коронавирусом в состоянии средней тяжести. Об этом стало известно в субботу, 26 ноября.

По данным СМИ, врачи взяли у нее анализы, провели лабораторные исследования и подтвердили диагноз. Как уточняется, ее легкие не поражены вирусом, однако специалисты не рискнули отправлять именитого режиссера домой, поскольку из-за возраста у нее резко могут появиться осложнения, сообщает Telegram-канал Mash.

Это второй раз за год, когда Сурикову госпитализируют в клинику из-за COVID-19. В январе 2022 года она оказалась в больнице, режиссер пожаловалась на высокую температуру и кашель.

Напомним, что в сентябре актера Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Его агент Анастасия Сайфулина сообщила, что именитый артист чувствует себя хорошо.