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Стало известно о состоянии Аллы Суриковой после госпитализации с COVID-19

Виктория Сикерина

Общество
Стало известно о состоянии Аллы Суриковой после госпитализации с COVID-19
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российский режиссер Алла Сурикова сообщила, что во вторник, 18 января, ее выписывают из больницы, где она лежала с коронавирусной инфекцией. По ее словам, состояние здоровья стабилизировалось.

— Я чувствую себя нормально. Сегодня выписывают из больницы, — передает РИА Новости ее слова.

До этого сообщалось, что Сурикова экстренно госпитализирована с коронавирусом в Москве после того, как она пожаловалась на высокую температуру и кашель, а тест на COVID-19 оказался положительным.

Однако после режиссер опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией, и объяснила свою госпитализацию обычным обследованием.

10 января стало известно о госпитализации в реанимационное отделение в больнице в Коммунарке известного советского и российского актера Леонида Куравлева. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

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