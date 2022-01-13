«Просто обследуюсь»: Алла Сурикова опровергла информацию о заболевании коронавирусом

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Режиссер Алла Сурикова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она заболела коронавирусной инфекцией, и объяснила свою госпитализацию обычным обследованием.

— У меня все в порядке, я просто обследуюсь. Никаких проблем у меня нет, — приводит слова режиссера ТАСС.

До этого сообщалось, что Сурикова экстренно госпитализирована с коронавирусной инфекцией в Москве после того, как она пожаловалась на высокую температуру и кашель, а тест на COVID-19 оказался положительным.

Российский режиссер, сценарист и педагог Алла Сурикова родилась 7 ноября 1940 года в Киеве. В 1965 году она окончила филологический факультет Киевского университета. Среди режиссерских работ Аллы Суриковой выделяются ставшие классикой фильмы, такие как «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чокнутые», «Суета сует» и другие.

10 января стало известно о госпитализации в реанимационное отделение в больнице в Коммунарке известного советского и российского актера Леонида Куравлева. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.