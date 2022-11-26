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Алла Сурикова прокомментировала слухи о своей госпитализации

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Алла Сурикова прокомментировала слухи о своей госпитализации
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российский режиссер Алла Сурикова прокомментировала слухи о своей госпитализации в одну из столичных клиник. По ее словам, это информация является фейковой.

— Я дома, все хорошо. Это какую-то глупость распространяют, — цитирует ее сайт «РЕН ТВ».

До этого в Сети распространились слухи о госпитализации именитого режиссера. По данным СМИ, врачи взяли у нее анализы, провели лабораторные исследования и подтвердили диагноз. Как уточняется, ее легкие не поражены вирусом, однако специалисты не рискнули отправлять именитого режиссера домой, поскольку из-за возраста у нее резко могут появиться осложнения.

В сентябре в интернете прошла информация о госпитализации журналиста Владимира Познера. В сообщении говорилось, что телеведущего якобы мучают кашель, головная боль и слабость, а его температура повышалась до 37,2 градуса. Однако он лично в беседе с «Вечерней Москвой» опроверг данную информацию.

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