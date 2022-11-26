Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа в этом сезоне

Фото: Пресс-служба Госдумы

В этом сезоне проявляется большая активность свиного гриппа H1N1. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

— Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение, — отметил он.

Помимо этого, в России идет активное распространение иносинцитиального вируса и аденовирусной инфекции, пояснил глава Минздрава. Также Мурашко порекомендовал пройти вакцинацию от ковида тем людям, которые еще не сделали ее, сообщает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, чем опасен свиной грипп. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, он гораздо заразнее COVID-19, а также может поспособствовать развитию ряда опасных осложнений, как и в случае с постковидным синдромом.

В среду, 23 ноября, министр здравоохранения сообщил, что на текущий момент уровень смертности в России снизился, став ниже допандемийных показателей 2019 года. По его словам, в стране сохраняются показатели с минимальным значением младенческой смертности. Мурашко добавил, что еще большее снижение достигнуто по болезням системы кровообращения — практически на 10 процентов ниже, чем в 2019 году.