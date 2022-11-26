Лавров заявил, что украинский народ избавят от неонацистского режима

Фото: МИД РФ

Украинский народ необходимо освободить от неонацистского режима, украинцы заслуживают жить в дружбе рядом со славянскими братьями. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в документальном фильме, показанном на канале «Россия 24».

— Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями, — отметил он.

Изменения, которые привели к нынешней ситуации на Украине, безусловно, произошли не без влияния внешних сил, пояснил дипломат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, почему страны НАТО виноваты в конфликте Москвы и Киева. По мнению политолога Юрия Светова, именно со стороны стран НАТО исходили ключевые действия по обострению конфликта на Украине. В их числе переподготовка вооруженных сил, финансовая подушка и поставка вооружения.