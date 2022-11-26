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В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

Араз Салехов
В мире
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Фото: president.gov.ua

В Днепропетровске на Украине прогремел взрыв, по территории области объявлена воздушная тревога. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

— Сообщают о взрыве в Днепре. В области — воздушная тревога, — говорится в сообщении.

На онлайн-карте воздушных тревог от Минцифры Украины указано, что сирены прозвучали и в соседних Полтавской и Харьковской областях Украины. Помимо этого, такая же картина наблюдается на территориях Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области, подконтрольных Киеву, сообщает РИА Новости.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Также тревога объявлена на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области.

В среду, 23 ноября, Вооруженные силы России наносили массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В тот день тревога была объявлена на территории всего государства. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения.

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