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Интервалы движения поездов увеличили на Арбатско-Покровской линии из-за человека на путях

Араз Салехов
Происшествия
Интервалы движения поездов увеличили на Арбатско-Покровской линии из-за человека на путях
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Человек упал на рельсы на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На северо-западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Похожий случай произошел в субботу, 19 ноября. Так, падение человека на пути привело к увеличению интервалов движения поездов на Кольцевой линии метро. Вскоре департамент сообщил, что движение на Кольцевой линии вновь осуществляется в соответствии с графиком.

В пятницу, 11 ноября, в столичном метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы забрать чужой телефон. Как уточняется, на пути его уронил подросток. Ущерб от пропажи составил 19 тысяч рублей.

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