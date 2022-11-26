Суд избрал меру пресечения для 17-летнего юноши, сбившего девушку на переходе

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Суд избрал в отношении обвиняемого 17-летнего подростка, сбившего 22-летнюю девушку, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Молодому человеку предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, передает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Напомним, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток, у которого не было водительских прав. Машину он купил в начале ноября за 140 тысяч рублей и не сообщил продавцу о своем возрасте. Юноша оказался сыном директора транспортной фирмы.

Девушка, которую он сбил на пешеходном переходе на Красноярской улице, скончалась в больнице от полученных травм.