Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд избрал меру пресечения для 17-летнего юноши, сбившего девушку на переходе

Евгений Жуков
Происшествия
Суд избрал меру пресечения для 17-летнего юноши, сбившего девушку на переходе
Фото: shutterstock

Суд избрал в отношении обвиняемого 17-летнего подростка, сбившего 22-летнюю девушку, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Молодому человеку предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, передает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Напомним, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток, у которого не было водительских прав. Машину он купил в начале ноября за 140 тысяч рублей и не сообщил продавцу о своем возрасте. Юноша оказался сыном директора транспортной фирмы.

Девушка, которую он сбил на пешеходном переходе на Красноярской улице, скончалась в больнице от полученных травм.

Москва ДТП Пострадавшие Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения