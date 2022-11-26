Власти Твери объяснили появление в городе техники с флагами Украины съемками фильма о СВО

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Руководство Твери объяснило появление на улицах города военной техники с украинскими флагами и символикой государства съемкой фильма о специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 26 ноября, заявили в пресс-службе городской администрации.

В тексте сообщения говорится, что в Центральном районе Твери осуществлялся съемочный процесс художественного фильма «Музыкант» о проведении СВО на территории Украины с использованием спецтехники. В связи с этим были перекрыты некоторые улицы на время работы съемочной команды.

Данная кинолента снимается при поддержке Минобороны РФ и Минкультуры РФ, сообщили на официальном сайте администрации.

До этого российский актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, что снимает фильм о тяжелой жизни населения Донбасса. По его собственному признанию, желание снять кинокартину о Донбассе появилось сразу же после первых бомбардировок Луганской и Донецкой народных республик со стороны Киева.

В интервью «Вечерней Москве» Охлобыстин рассказал, что во время своих поездок в Донбасс он часто встречается с солдатами, выступает для них. Также актер постоянно передает местному мирному населению разнообразную гуманитарную помощь.