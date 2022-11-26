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Автомобиль сбил переходившего дорогу в неположенном месте пешехода на Профсоюзной улице

Евгений Жуков
Происшествия
Автомобиль сбил переходившего дорогу в неположенном месте пешехода на Профсоюзной улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
профсоюзная улица, 21, москва Карта всех событий

На Профсоюзной улице в районе дома 91 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В данный момент на месте происшествия работают профильные сотрудники столичных оперативных служб. Все обстоятельства произошедшего, а также данные о пострадавших, уточняются. Движение в сторону улицы Генерала Антонова осуществляется по двум полосам из четырех возможных.

— Просим пешеходов быть внимательными и всегда соблюдать правила дорожного движения, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что на 17-м километре МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. По словам источника в экстренных службах, в аварии пострадали пять человек, среди них были двое детей.

Другое ДТП произошло на юге столицы. Около 09:00 в пятницу, 25 ноября, на внутренней стороне 25-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. В результате один человек погиб, еще один был госпитализирован с различными травмами.

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