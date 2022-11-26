Politico: В США предупредили о «смертоносных последствиях» решения Байдена для ЕС

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Курс президента США Джо Байдена на сдерживание КНР идет в разрез с интересами европейских союзников, которые могут столкнуться со смертоносными последствиями. Такое мнение высказал журналист Николас Винокур в статье для издания Politico.

— От неожиданного вывода войск США из Афганистана до трансатлантического конфликта из-за продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и, теперь, усиливающихся разногласий по поводу «Акта сокращения инфляции», предлагающего налоговые льготы и субсидии «зеленым» американским предприятиям, администрация Байдена снова и снова застает Европу врасплох, — пишет он.

По его мнению, европейцы обеспокоены поведением Штатов, которые не только не советуются с союзниками, но и иногда вообще не информируют их о своих планах. Дело в том, что в основе политики Вашингтона лежит «вежливое безразличие», основной целью которого остается противостояние с Китаем, отметил обозреватель.

— В ЕС считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы, — подчеркнул Винокур.

По его словам, американский лидер заботится только об интересах своей страны, а Европейскому союзу остается лишь страдать «из-за пропущенных сигналов и несправедливости».

Также законопроект по декарбонизации экономики, который должен позволить Америке оторваться от КНР, потенциально может превратиться в катастрофу для ЕС. На фоне энергетического кризиса ряд европейских стран уже находится на грани коллапса, заключил журналист.

Западные СМИ открыто пишут о риске торговой войны между Евросоюзом и Соединенными Штатами. При этом Брюссель и Вашингтон не являются равновеликими соперниками. В случае подобного противостояния Европу ожидает неизбежное поражение. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.