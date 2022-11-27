Никас Сафронов назвал возможную причину смерти вдовы Говорухина

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вдова режиссера Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в своем доме в поселке Лесное озеро в Новой Москве. Близко друживший с семьей народного артиста России художник Никас Сафронов назвал возможную причину возгорания, из-за которого погибла женщина.

— Я не рассматриваю версии, что был криминал или умышленный поджог. Во всем, конечно, разберутся следователи. Но я больше склоняюсь к версии, что произошла бытовая случайность. Галя курила. Вероятно, она оставила сигарету непотушенной и уснула, — предположил он в интервью изданию «Комсомольская правда».

Сафронов отметил, что у Галины Борисовны были потрясающие отношения с супругом, они дополняли друг друга. Он считает, что женщина «обеспечивала тыл гения». Она была хозяйственной, хорошо готовила и накрывала чудесные столы.

После ухода Станислава Сергеевича, по словам художника, жизнь его вдовы потеряла смысл.

25 ноября спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью вдовы режиссера Станислава Говорухина Галины. Он отметил, что Говорухина была удивительной, доброй и сильной женщиной.

До этого сообщалось, что Говорухина погибла при пожаре в поселке Крекшино в Новой Москве. В пресс-службе городского главка МЧС РФ сообщили, что в коттеджном поселке Лесное Озеро произошел пожар в частном доме с мансардой. В общей сложности огонь охватил около 100 квадратных метров.