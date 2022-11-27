Гастроэнтеролог Габуев назвал полезные фрукты для завтрака

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Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев назвал фрукты, которые нужно включить в утренний прием пищи.

— Один банан содержит 9 процентов суточной нормы калия, их потребление положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Так, в частности, утром бананы могут положительно повлиять на нормализацию артериального давления. Также в них много углеводов, что помогает стать более энергичным, что очень нужно утром. Также бананы хорошо насыщают и надолго оставляют чувство сытости, — рассказал он.

Медик отметил, что рацион должен быть сбалансирован, поэтому нельзя употреблять в пищу чрезмерное количество бананов.

По слова врача, к ним с осторожностью следует относиться людям с диабетом. Кроме того, перебор с этим фруктом может привести к набору веса и к более серьезным последствиям для организма, предупредил Габуев в беседе с порталом RT.

Кроме того, в грейпфрутах содержится много витамина С, калия и клетчатки, которые положительно влияют на иммунитет, а киви богат ферментом актинидином.

— Он необходим для расщепления белков и облегчения переваривания пищи. Яблоки помогают контролировать количество холестерина в организме, а в кожуре содержится клетчатка, которая помогает работе ЖКТ, — сообщил гастроэнтеролог.

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