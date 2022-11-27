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Метеоролог Шувалов назвал самый холодный день на предстоящей неделе

Араз Салехов
Анастасия Харламова

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Метеоролог Шувалов назвал самый холодный день на предстоящей неделе
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Самым холодным днем на предстоящей неделе станет 4 декабря. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Начиная со среды, пояснил метеоролог, температура будет опускаться на 1–2 градуса.

— Это значит, что в воскресенье наступит самый холодный день. Температура воздуха днем в Москве опустится до минус 9 градусов, а ночью — до минус 15, — предупредил синоптик.

Кроме того, Шувалов рассказал «ВМ», когда в столицу придут январские морозы. По его словам, понедельник станет последним теплым днем. Затем температура воздуха начнет постепенно снижаться, морозы в Москве будут усиливаться.

До этого москвичей предупредили о сильном похолодании на следующей неделе. Так, во вторник, 29 ноября, москвичи почувствуют понижение температуры. Она упадет до минус 10 градусов, а ночью — до минус 13 градусов. В последний осенний день в столице ожидается до 5–10 градусов ниже нуля.

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