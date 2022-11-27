В России выявили 5918 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 5918 новых случаев COVID-19. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Так, за 24 часа в стране зарегистрирован 51 летальный исход, связанный с коронавирусом. При этом 661 человек госпитализирован с диагностированным ковидом в медицинские учреждения.

Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 4174 пациента, говорится на портале.

Согласно исследованию, проведенному в Южной Африке с использованием образцов COVID-19 от человека с ослабленным иммунитетом, вирус эволюционировал, чтобы стать более патогенным. Такие результаты указывают на то, что новый вариант может вызывать больше заболеваний, чем преобладающий в настоящее время штамм «омикрон».

Также недавно глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа в России. Чем опасно это заболевание, как предотвратить заражение и может ли начаться пандемия свиного гриппа, «Вечерняя Москва» спросила у врача-иммунолога Владимира Болибока.