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Туристический поезд до Великого Устюга запустили для участников СВО и их семей

Лейла Алиева
Общество
Туристический поезд до Великого Устюга запустили для участников СВО и их семей
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Российские военные, которые прошли реабилитацию после ранений, полученных в зоне спецоперации, отправились вместе с членами своих семей в предновогодний железнодорожный круиз в рамках проекта Минобороны РФ «Своих не бросаем» совместно с ОАО «РЖД». Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства в воскресенье, 27 ноября.

— Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту Москва — Великий Новгород — горный парк «Рускеала» — Архангельск — Великий Устюг. 26 ноября в поездку отправились 227 человек, из которых 20 — участники специальной военной операции, 207 — члены семей военнослужащих, включая 106 детей, — говорится в сообщении.

Также 3, 10 и 17 декабря планируется отправить еще три экскурсионных поезда, которые проследуют от Москвы в гости к Деду Морозу. Всего в акции участвовали свыше тысячи человек, передает ТАСС.

Недавно президент России Владимир Путин лично поговорил по телефону с участниками специальной военной операции на Украине. Российский лидер отметил, что после таких разговоров он имеет все основания называть российских солдат из зоны спецоперации героями.

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