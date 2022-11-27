В Киеве отключили подачу электроэнергии

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В связи с увеличением нагрузки на систему электроснабжения в Киеве отключили свет. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в Киевской городской военной администрации.

— По состоянию на 10:30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии, — приводит сообщение РИА Новости.

23 ноября глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что отключения подачи электроэнергии на Украине могут продлиться еще недели, что приводит к необходимости собрать стратегический резерв генераторов. По его словам, в настоящее время страна нуждается в высоковольтном оборудовании, в частности в автотрансформаторах, автоматических выключателях, реле и разрядниках.

До этого глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней станут тяжелыми для энергосистемы страны.

Супруга украинского лидера Елена Зеленская отметила, что большая часть жителей Украины готова жить без света и тепла несколько лет ради членства в Европейском союзе.