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Власти Кривого Рога остановили работу железной дороги из-за повреждений инфраструктуры

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Власти Кривого Рога остановили работу железной дороги из-за повреждений инфраструктуры
Фото: shutterstock

В Кривом Роге на Украине полностью остановлена работа железной дороги из-за повреждений инфраструктуры, сроки возобновления сообщения неизвестны. Об этом заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в воскресенье, 27 ноября.

— Передвижение железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления — это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время, — цитирует Ситниченко РИА Новости.

До этого глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в Кривом Роге серьезно поврежден объект транспортной инфраструктуры. По его словам, власти региона уточняли детали произошедшего.

3 ноября стало известно, что в Кривом Роге был нанесен удар дроном по объекту энергетики. В результате несколько районов города остались без света и воды.

Удары по объектам инфраструктуры Украины начались с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где он заявил о террористических методах киевского режима.

Украина Железные дороги повреждения
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