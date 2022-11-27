В Кривом Роге заявили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

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В Кривом Роге на Украине серьезно поврежден объект транспортной инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

— У нас прилеты в Кривом Роге… Ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются, — приводит его слова РИА Новости.

В среду, 23 ноября, Вооруженные силы России наносили массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В тот день тревога была объявлена на территории всего государства. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения.

До этого Министерство энергетики Украины сообщило, что все атомные электростанции и большинство тепло- и гидроэлектростанций на территории страны были временно обесточены. Как утверждает ведомство, отключения электричества могут повлиять на наличие тепло- и водоснабжения.

Супруга украинского лидера Елена Зеленская отметила, что большая часть жителей Украины готова жить без света и тепла несколько лет ради членства в Европейском союзе.