«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 29 ноября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптики продлили действие «желтого» уровня погодной опасности из-за гололеда в Московском регионе до утра вторника, 29 ноября. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России, опубликованные в воскресенье, 27 ноября.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Так, предупреждения из-за гололедицы для Москвы будет действовать до 9:00 29 ноября. Аналогичное сообщение распространяется и на Московскую область, отмечается на сайте Гидрометцентра России.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что новая неделя в столице начнется с январских морозов. По словам специалиста, понедельник станет последним теплым днем.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

В свою очередь автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал «ВМ», что в период гололедицы автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин. При попадании на скользкий участок важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем.