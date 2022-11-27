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WP: Конгресс США может ужесточить контроль за поставками военной помощи Украине

Александр Афонин
В мире
WP: Конгресс США может ужесточить контроль за поставками военной помощи Украине
Фото: shutterstock

После получения республиканцами большинства мест в палате представителей Конгресс США может ужесточить надзор за поставками военной поддержки Украине. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщила обозреватель Карун Демирджян в статье для Washington Post.

— Республиканцы воодушевлены своим успехом на промежуточных выборах. Получив большинство в палате представителей, они предупредили администрацию (президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена о более жестком надзоре за предоставляемой Украине обширной военной помощью в дальнейшей перспективе, — написала она.

Демирджян добавила, что республиканцы требуют ввести изменения в отчетности по выделяемым Вашингтоном пакетам помощи Киеву. По ее словам, данная тема может быть поднята еще до начала заседания конгресса в новом составе, передает РИА Новости.

18 ноября сообщалось, что представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект об аудите средств, выделенных на поддержку Украины.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал «Вечерней Москве», что такая проверка, скорее всего, выявит коррупционные схемы, созданные демократами для отмывания средств на украинском конфликте. По его словам, подозрения республиканцев вполне оправданны.

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