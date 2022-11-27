Сбившей насмерть женщину и ребенка на улице Свободы автомобилистке грозит до семи лет тюрьмы

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Автомобилистке, которая насмерть сбила женщину и ребенка на улице Свободы, грозит лишение свободы сроком до семи лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 27 ноября.

— Действия женщины, совершившей ДТП, подлежат квалификации по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, — сказала она.

По словам Нефедовой, статьей предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет. Кроме того, женщина не сможет устраиваться на некоторые должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

До этого сообщалось, что в районе дома 15/10 по улице Свободы на северо-западе Москвы женщина-водитель не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. В результате инцидента погибла женщина, а ребенок был госпитализирован. Позже стало известно, что ребенок, пострадавший в ДТП, скончался.