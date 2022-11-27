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Economist: Попытка Украины вернуть Крым под контроль может привести к расколу с Западом

Александр Афонин
В мире
Economist: Попытка Украины вернуть Крым под контроль может привести к расколу с Западом
Фото: Unsplash

Если бы украинское руководство предприняло попытку вернуть Крым под свой контроль, то это могло бы привести к расколу между Киевом и странами Запада. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщило издание Economist.

— Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием — и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть, — говорится в сообщении.

Издание напомнило, что председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ноябре заявил о трудности возвращения полуострова под контроль Украины. Вместе с тем украинские военнослужащие понимают, что без американского вооружения каких-либо успехов достичь будет трудно.

Аналогичная ситуация наблюдается среди политических элит страны, где проходит осознание сложности ситуации с Донбассом и Крымом. Однако президент Украины Владимир Зеленский продолжает выступать с заявлениями о возвращении территорий, которыми он «загоняет себя в угол», передает РИА Новости.

Как рассказал «ВМ» военный эксперт Василий Дандыкин, чтобы попытаться захватить Крым, Украина должна прорвать оборону на других рубежах. Однако в данный момент подобная задача ей не под силу.

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