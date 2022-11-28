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Установлены личности погибших при крушении вертолета под Тверью

Юлия Курганова
Происшествия
Установлены личности погибших при крушении вертолета под Тверью
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Установлены личности погибших при крушении вертолета в Тверской области. Это братья Курылевы — Александр и Дмитрий. Об этом сообщается в воскресенье, 27 ноября, в Telegram-канале «112».

54-летний Александр Курылев был заслуженным мастером спорта РФ и абсолютным чемпионом мира 2006 года по высшему пилотажу на самолете. Также он был участником Первого трансатлантического и Балтийского перелета на вертолетах Robinson.

27 ноября частный вертолет Robinson-56 разбился в Тверской области. На его борту находились два человека, по предварительной информации, они погибли. Инцидент случился в поле около поселка Вязовец.

24 ноября параплан с мотором потерпел крушение в Краснодарском крае, в результате чего погибли два человека. Причина происшествия устанавливается профильными специалистами.

Вертолеты Тверская область Имена жертвы крушения
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