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Вильфанд сообщил, что ряд регионов России ожидают трескучие морозы и сильные осадки

Юлия Курганова
Общество
Вильфанд сообщил, что ряд регионов России ожидают трескучие морозы и сильные осадки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сильные осадки и ветер ожидаются в ближайшие дни в Ростовской области, Камчатском, Краснодарском, Приморском краях и в Крыму. В регионы Урала, юга Западной Сибири и Иркутскую область придут аномальные холода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в Ростовской области прогнозируются мокрый снег, ветер до 20 метров в секунду, гололедица 28-30 ноября, в Краснодарском крае ветер будет дуть до 23 метров в секунду. В Крыму 28 ноября будет дождь, ветер до 15-20 метров в секунду, в горах ожидается мокрый снег и дождь.

Синоптик рассказал, что мощный циклон обусловит непогоду в Камчатском крае в ближайшие три дня — сильный мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер до 15-20 метров в секунду. Аналогичная ситуация прогнозируется и в Приморском крае 28 и 29 ноября, а 30 ноября придет резкое похолодание на 10 градусов.

— Это приведет к тому, что все эти осадки, которые выпадут, трансформируются в очень сильную гололедицу, — предупредил Вильфанд.

Он добавил, что 30-градусные морозы ожидаются в регионах Урала в ближайшие дни. По его словам, температура будет ниже нормы на 7-10 градусов. Например, в Челябинской, Курганской областях прогнозируется минус 23-30 градусов ночью и 16-20 градусов мороза днем.

Экстремально холодная погода будет сохраняться на юге Западной Сибири. Температура немного повысится лишь к началу следующей недели, сообщил синоптик.

— В ряде регионов она на 10-14 градусов ниже нормы, а в Томской и Новосибирской областях — даже на 16-18 градусов. Это значит, что в Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае ночью прогнозируется 25-30 мороза в среднем, в Томской области — минус 33-35 градусов. Днем она будет в диапазоне минус 18-25 градусов, — рассказал метеоролог.

В Иркутской области температура будет опускаться до минус 43 градусов до 1 декабря включительно, сообщает ТАСС.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что новая неделя в столице начнется с январских морозов. По словам специалиста, понедельник станет последним теплым днем.

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