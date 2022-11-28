Новые пластические операции обошлись Пугачевой в Израиле в миллион рублей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стала известна сумма, которую певица Алла Пугачева потратила на омоложение лица в Израиле. Бьюти-эксперт Ирина Ковалевич рассказала, какие пластические операции сделала артистка и какую сумму отдала за свое преображение.

Специалист отметила, что по последним появлениям знаменитости на публике можно сделать вывод о ее омоложении.

— Блефаропластика круговая стоит от 160 тысяч рублей. По новым фотографиям мы видим, как кожа вокруг глаз подтянулась. Возможно, была и хирургическая коррекция птоза бровей, это еще плюс 100 тысяч рублей. Хирургическая коррекция атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами обошлась певице в 350 тысяч рублей. Добавьте к этому еще инъекции ботокса и филлеров. В общей сумме у Пугачевой ушло на новый имидж не менее одного миллиона рублей, — сообщила Ковалевич изданию KP.RU.

Она предположила, что 73-летней Примадонне хочется хорошо выглядеть, несмотря на почтенный возраст. Также причиной ее изменений могут быть молодой супруг и маленькие дети.

На днях Кристина Орбакайте в образе Аллы Пугачевой обратилась к зрителям на концерте.