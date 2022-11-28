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СК начал проверку по факту крушения вертолета под Тверью, где погибли два человека

Юлия Курганова
Происшествия
СК начал проверку по факту крушения вертолета под Тверью, где погибли два человека
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Следственный комитет РФ начал проверку по факту крушения частного вертолета Robinson-66 в Тверской области. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщается в понедельник, 28 ноября, на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи выехали на место происшествия, где проведут осмотр места крушения и установят причины и обстоятельства трагедии.

27 ноября частный вертолет Robinson-56 разбился в Тверской области. На его борту находились два человека, по предварительной информации, они погибли. Инцидент случился в поле около поселка Вязовец.

Позже были установлены личности погибших при крушении вертолета в Тверской области.

Вертолеты Проверки Следственный комитет Тверская область жертвы крушения
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