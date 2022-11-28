Вильфанд предупредил, что Московский регион ожидают морозы до 15 градусов

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Морозы до 6-9 градусов днем и 10-15 градусов ночью ожидаются в столичном регионе со среды, 30 ноября. Такой температурный фон соответствует самому холодному периоду зимы по климату, однако погода будет солнечной и безветренной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, понедельник, 28 ноября, будет самым теплым днем недели. Температурный фон прогнозируется минус 3-4 градуса днем и 5-8 градусов мороза ночью. Во вторник, 29 ноября, похолодает до минус 4-6 градусов днем и 7-9 градусов мороза ночью.

— В последующем ночные температуры будут 10-15 градусов мороза, а днем — минус 6-8 градусов, по области — даже до минус 9 градусов. В отдельных районах Подмосковья температура будет приближаться к минус 17-18 градусам. Такой температурный фон примерно на шесть градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату, — рассказал синоптик.

Но, по его словам, погода будет комфортной в этот период — звездные ночи, солнечные дни и искрящийся снег. Вильфанд отметил, что такая морозная погода в регионе будет сохраняться и в начале следующей недели, передает ТАСС.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что новая неделя в столице начнется с январских морозов. По словам специалиста, понедельник станет последним теплым днем.