США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз

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Соединенные Штаты заняты поиском доступного для граждан России места для выдачи им иммиграционных виз. Об этом сообщил временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.

— Что касается иммиграционных виз, мы знаем, что российским гражданам сложно добираться до Варшавы, города, в котором мы обрабатываем эту категорию виз, поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные для россиян места, — отметила дипломат.

По ее словам, из-за значительного снижения числа сотрудников в американском консульстве они не готовы предоставлять россиянам полный спектр услуг, так как занимаются в основном решением вопросов своих граждан. При этом Руд добавила, что Вашингтон тем не менее готов принимать россиян, желающих побывать в США или приехать в страну для учебы.

Она пояснила, что для получения таких виз граждане России могут обратиться в посольство США в любой стране, передает РИА Новости.

В середине сентября пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер заявил, что граждане России могут подать документы для получения американской иммиграционной визы в Польше, а неиммиграционной — в любых посольствах и консульствах США.