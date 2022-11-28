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Немецкий политик заявил, что США готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года

Лейла Алиева
В мире
Немецкий политик заявил, что США готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года
Фото: Pixabay

США активно поддерживают конфликт на Украине с 2014 года. Об этом заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в понедельник, 28 ноября.

— С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют, — отметил он.

По словам политика, США смогли добиться ухудшения отношений между Евросоюзом и Россией, а также устранения геополитического противника в лице Германии. Таким образом страна получила возможность определять политику стран ЕС.

Однако полностью Вашингтон все же не смог осуществить свои планы в отношении России. Несмотря на военную помощь, которую США оказывают Украине, и введение антироссийских санкций, им возвращается все бумерангом, передает РИА Новости.

Похожее мнение выразил журналист Федерико Рампини в материале итальянской газеты Corriere della Sera. Он отметил, что принятые странами Запада антироссийские санкции не привели к изоляции Кремля, а, наоборот, подтолкнули РФ к наращиванию товарообмена с другими странами.

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