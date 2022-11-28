Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прокуратура организовала проверку после крушения вертолета под Тверью

Лейла Алиева
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после крушения вертолета под Тверью
Фото: Пресс-служба Госдумы

Тверская межрайонная транспортная прокуратура проведет проверку по факту крушения частного вертолета Robinson-66 в Тверской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 28 ноября.

В рамках прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произведшего, на основании которых примут соответствующие меры реагирования. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Частный вертолет Robinson-56 разбился в Тверской области в ночь на 28 ноября. На борту находились два человека, которые погибли. Инцидент случился в поле около поселка Вязовец.

Позже были установлены личности погибших при крушении вертолета в Тверской области.

Следователи уже отправились на место происшествия, где проведут осмотр места крушения и установят причины и обстоятельства трагедии.

Вертолеты Проверки Тверская область жертвы крушения Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения