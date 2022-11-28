Прокуратура организовала проверку после крушения вертолета под Тверью

Тверская межрайонная транспортная прокуратура проведет проверку по факту крушения частного вертолета Robinson-66 в Тверской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 28 ноября.
В рамках прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произведшего, на основании которых примут соответствующие меры реагирования. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.
Частный вертолет Robinson-56 разбился в Тверской области в ночь на 28 ноября. На борту находились два человека, которые погибли. Инцидент случился в поле около поселка Вязовец.
Позже были установлены личности погибших при крушении вертолета в Тверской области.
Следователи уже отправились на место происшествия, где проведут осмотр места крушения и установят причины и обстоятельства трагедии.