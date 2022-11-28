«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 30 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Действие «желтого» уровня погодной опасности из-за гололеда продлили в Московском регионе до утра среды, 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

— Гололедица. Период предупреждения — до 4:00 30 ноября, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует в Московской области.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что новая неделя в столице начнется с январских морозов. По словам специалиста, понедельник станет последним теплым днем.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

Также автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал «ВМ», что в период гололедицы автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин. При попадании на скользкий участок важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем.