Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 30 ноября

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 30 ноября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Действие «желтого» уровня погодной опасности из-за гололеда продлили в Московском регионе до утра среды, 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

— Гололедица. Период предупреждения — до 4:00 30 ноября, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует в Московской области.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что новая неделя в столице начнется с январских морозов. По словам специалиста, понедельник станет последним теплым днем.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

Также автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал «ВМ», что в период гололедицы автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин. При попадании на скользкий участок важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем.

гололед Москва Зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения