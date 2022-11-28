Виновница смертельного ДТП на улице Свободы врезалась в трамвай перед тем, как сбить мать с детьми

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Свободы, 15/10 Карта всех событий

Виновница ДТП на улице Свободы, которая сбила мать с двумя детьми на тротуаре, перед этим врезалась в трамвай. Это видно на кадрах видео, которое опубликовала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 28 ноября.

На записи видно, что перед наездом на пешеходов автомобиль, которым управляла женщина, врезался в трамвай.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

ДТП, о котором идет речь, произошло на северо-западе столицы, на улице Свободы в районе дома № 15/10. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Родительница и один ребенок погибли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновнице ДТП грозит до семи лет лишения свободы.