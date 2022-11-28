Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Виновница смертельного ДТП на улице Свободы врезалась в трамвай перед тем, как сбить мать с детьми

Степан Жирнов
Происшествия
Виновница смертельного ДТП на улице Свободы врезалась в трамвай перед тем, как сбить мать с детьми
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Свободы, 15/10 Карта всех событий

Виновница ДТП на улице Свободы, которая сбила мать с двумя детьми на тротуаре, перед этим врезалась в трамвай. Это видно на кадрах видео, которое опубликовала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 28 ноября.

На записи видно, что перед наездом на пешеходов автомобиль, которым управляла женщина, врезался в трамвай.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

ДТП, о котором идет речь, произошло на северо-западе столицы, на улице Свободы в районе дома № 15/10. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Родительница и один ребенок погибли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновнице ДТП грозит до семи лет лишения свободы.

Район Покровское-Стрешнево Москва Смерть ДТП Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения