Виновница смертельного ДТП на улице Свободы врезалась в трамвай перед тем, как сбить мать с детьми

Виновница ДТП на улице Свободы, которая сбила мать с двумя детьми на тротуаре, перед этим врезалась в трамвай. Это видно на кадрах видео, которое опубликовала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 28 ноября.
На записи видно, что перед наездом на пешеходов автомобиль, которым управляла женщина, врезался в трамвай.
ДТП, о котором идет речь, произошло на северо-западе столицы, на улице Свободы в районе дома № 15/10. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Родительница и один ребенок погибли.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновнице ДТП грозит до семи лет лишения свободы.