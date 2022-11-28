Инна Святенко: Столица продолжает развивать меры для поддержки материнства и детства

Фото: Пресс-служба Совфеда

В столице реализуется комплекс мер семейной политики для поддержки и защиты материнства и детства. Об этом сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко в понедельник, 28 ноября.

— Забота о ребенке начинается со здоровья будущей мамы, и город обеспечивает как медпомощь высокого класса, так и подкрепляющие меры, такие как бесплатное питание для беременных с молочных кухонь города. Успешно работает образовательная система, которая является одной из лучших в мире. Для детей открыты возможности для совершенствования в спорте, развития талантов, креативности, — рассказала она.

Важна часть семейной политики — поддержка карьеры мамы и работа над устранением дискриминации в отношении женщины с детьми. Для этого в Москве реализуются меры поддержки для трудоустройства, переобучения, повышения квалификации мам в декрете, мам с детьми дошкольного возраста, передает агентство городских новостей «Москва».

С начала 2020 года более 30 тысяч мам с детьми нашли работу благодаря поддержке столичной службы занятости. При этом центр занятости помогает пройти повышение квалификации или освоить новую специальность на базе ведущих столичных вузов-партнеров совершенно бесплатно.