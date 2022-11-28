Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Инна Святенко: Столица продолжает развивать меры для поддержки материнства и детства

Лейла Алиева
Город
Инна Святенко: Столица продолжает развивать меры для поддержки материнства и детства
Фото: Пресс-служба Совфеда

В столице реализуется комплекс мер семейной политики для поддержки и защиты материнства и детства. Об этом сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко в понедельник, 28 ноября.

— Забота о ребенке начинается со здоровья будущей мамы, и город обеспечивает как медпомощь высокого класса, так и подкрепляющие меры, такие как бесплатное питание для беременных с молочных кухонь города. Успешно работает образовательная система, которая является одной из лучших в мире. Для детей открыты возможности для совершенствования в спорте, развития талантов, креативности, — рассказала она.

Важна часть семейной политики — поддержка карьеры мамы и работа над устранением дискриминации в отношении женщины с детьми. Для этого в Москве реализуются меры поддержки для трудоустройства, переобучения, повышения квалификации мам в декрете, мам с детьми дошкольного возраста, передает агентство городских новостей «Москва».

С начала 2020 года более 30 тысяч мам с детьми нашли работу благодаря поддержке столичной службы занятости. При этом центр занятости помогает пройти повышение квалификации или освоить новую специальность на базе ведущих столичных вузов-партнеров совершенно бесплатно.

поддержка соотечественников Москва Дети Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения