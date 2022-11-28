Песков опроверг информацию об отводе войск с Запорожской АЭС

Фото: Администрация президента РФ

Российская армия не собирается покидать Запорожскую АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 28 ноября.

— Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может, — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

В военно-гражданской администрации Энергодара также подтвердили, что Запорожская атомная электростанция остается под контролем Российской Федерации, а информация о планах ее оставления является фейком. Местных жителей заверили, что безопасность станции обеспечивается в полном объеме.

До этого была пресечена попытка группы украинских диверсантов прорваться в Запорожской области. По словам члена главного совета региональной администрации Владимира Рогова, при столкновении российским войскам удалось уничтожить более 40 украинских солдат, а также бронетехнику.

Также генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции. Напомним, что подача внешнего энергоснабжения станции была остановлена 23 ноября на фоне продолжающихся обстрелов.