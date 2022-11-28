Песков: Высокие рейтинги Путина говорят об эффективности его работы

Фото: Администрация президента РФ

Высокий показатель рейтинга доверия к президенту РФ Владимиру Путину доказывает то, что он проводить эффективную работу и отвечает запросам граждан. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 28 ноября.

— Что касается доверия президенту, то это традиционно очень высокие показатели, совсем небольшие изменения происходят от недели к неделе, то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб, но в целом, действительно, это такой феномен: Путин — высокий уровень доверия населения, — отметил он.

По словам Пескова, такие показатели говорят об эффективной работе главы государства, которая отвечает пожеланиям людей. Самым главным для Путина является поддержка людей, на которой основываются все его решения, пишет РИА Новости.

В период с 17 по 23 октября рейтинг доверия Путину составил 80,4 процента, премьер-министру Михаилу Мишустину — 62,5 процента, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 33,1 процента, руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 28,9 процента.