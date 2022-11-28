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Трамваи № 12 и 36 задерживаются на проспекте Буденного

Евгений Белоусов
Город
Трамваи № 12 и 36 задерживаются на проспекте Буденного
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Будённого Карта всех событий

Трамваи № 12 и 36 задерживаются в районе остановки «3-я улица Соколиной Горы» на проспекте Буденного. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 12 ноября на Замоскворецкой линии московского метро между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций на полгода. Такое решение было принято в связи с реконструкцией тоннеля. О том, как ездить домой и на работу после закрытия некоторых станций Замоскворецкой линии, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов рассказал, что внедрение современных цифровых технологий, основанных на искусственном интеллекте, позволит повысить эффективность работы общественного транспорта в столице.

Транспорт Восточный административный округ (ВАО) Москва Трамваи
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