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Конфликт между США и европейскими странами нарастает на почве экономических разногласий, при этом Европа в такой ситуации чувствует себя обманутой. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По мнению экс-президента РФ, «марьяж» Соединенных Штатов и Европы может закончиться «грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества». Предпосылкой подобного исхода Медведев называет «экономическую неверность».

— Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно «в семью», оказывается, нагло врал своей постылой Европе, — написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев также добавил, что Вашингтон не намерен делиться «прибылью». Напротив, зампред Совбеза РФ считает, что американские власти планируют отнять «у престарелого партнера последнее».

Он подчеркнул, что созданная система субсидий и налоговых льгот побуждает европейцев становиться инвесторами в США, поскольку из-за антироссийских санкций в Европе сокращается возможность нормально трудиться в своих странах.

Западные СМИ открыто пишут о риске торговой войны между Евросоюзом и Соединенными Штатами. При этом Брюссель и Вашингтон не являются равновеликими соперниками. В случае подобного противостояния Европу ожидает неизбежное поражение. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.