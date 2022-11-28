Национальный банк Украины «напечатал» еще 15 миллиардов гривен

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Национальный банк Украины (НБУ) «напечатал» около 15 миллиардов гривен путем выкупа государственных облигаций. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции России на Украине НБУ приобрел облигаций на 370 миллиардов гривен, что почти равняется десяти миллиардам долларов.

Также Железняк добавил, что до конца текущего года НБУ напечатает украинской валюты еще на 809 миллионов долларов, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий минфину страны проводить национализацию системообразующих банков в условиях боевых действий.

Согласно документу, Нацбанк Украины может признать системообразующий банк неплатежеспособным и известить об этом сам банк и правительство страны.

В начале октября сообщалось, что государственный долг Украины за август вырос на 1,28 процента и достиг 98,03 миллиарда долларов. Гарантированный госдолг страны в августе составил 10,10 миллиарда долларов.