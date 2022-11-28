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Die Welt: ФРГ столкнулась с нехваткой патронов из-за военной помощи Украине

Евгений Белоусов
В мире
Die Welt: ФРГ столкнулась с нехваткой патронов из-за военной помощи Украине
Фото: Pixabay

Поставки вооружений Украине привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает обозреватель Герхард Хегманн в статье для Die Welt.

— Боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и подтолкнули страны НАТО пополнить запасы своих войск, — заявил он.

По словам обозревателя немецкого издания, сильное влияние оказывает и дефицит пороха после сокращения поставок этого материала из Китая. На сегодняшний день доставка пороха занимает от шести до девяти месяцев.

Кроме того, требования к качеству патронов в соответствии со стандартами НАТО также становятся препятствием для быстрого воспроизводства, заключил Хегманн.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что канцлера ФРГ Олафа Шольца не будут отправлять в отставку, несмотря на мнение жителей Германии. Он отметил, что канцлер может уйти с должности, только если парламент объявит ему импичмент.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины в конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако необходимо увеличить объем помощи Киеву. По его мнению, это позволит украинскому народу отстоять свое право на самооборону.

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