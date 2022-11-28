Депутат Госдумы Федоров: Папа Римский — элемент американского влияния

Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Папа Римский Франциск является элементом американского влияния на Россию. Такое заявление сделал в понедельник, 28 ноября, депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров.

— Американцы делают в России ставку на сепаратизм, как англичане это делали в 1917 году, (аналогично было) и в 1991 году. Сепаратизм — это такое основное направление удара по России, как считают в США, слабое место, — рассказал он.

По мнению депутата Федорова, понтифик также действует в рамках этого же плана, являясь элементом влияния США, передает РИА Новости.

Франциск недавно заявил, что воспитанные вне «русской традиции» солдаты РФ, например чеченцы и буряты, проявляют наибольшую жестокость в ходе специальной военной операции.

На это заявление понтифика отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат выразила мнение, что подобное высказывание понтифика демонстрирует не просто русофобию, но и запредельное «извращение истины».

До этого глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Ватикан был открыт для соучастия с самого начала спецоперации.