Ефимов: Москва заключила договор о развитии участка бывшей промзоны «Автомоторная»

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Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

Правительство Москвы заключило договор о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны «Автомоторная» с инвестором, определенным на аукционе. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Московская компания «Е-Девелопмент» победила в аукционе на право провести редевелопмент самого большого участка, который входит в программу комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, — заявил он.

По словам Ефимова, площадь участка составляет 77 гектаров. В его развитие инвестор вложит 200 миллиардов рублей. В результате там появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые и социальные объекты. Кроме того, столица получит около 10 тысяч новых рабочих мест.

Также на близлежащей территории в ходе комплексного развития планируется разместить еще более восьми гектаров парков, скверов и аллей.

Министр правительства Москвы и руководитель городского департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что девелопер должен возвести на участке высокотехнологичные предприятия площадью более 500 тысяч квадратных метров. Также на участке будет построено комфортабельное жилье площадью более 1,2 миллиона квадратных метров.

Генеральный директор MR Group Мария Литинецкая добавила, что комплексное развитие территорий — это стандарты будущего современных мегаполисов, коим и является Москва.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что Москва заключила договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Теплый Стан» с инвестором, определенным на аукционе.

Также Ефимов заявил, что территория в Беговом районе Москвы будет реорганизована по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Там городское руководство планирует возвести общественно-деловую недвижимость.