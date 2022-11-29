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Андрей Бочкарев: Щит «Ольга» проложит тоннель для Троицкой линии метро под станцией «Академическая»

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Щит «Ольга» проложит тоннель для Троицкой линии метро под станцией «Академическая»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Ольга» пройдет под действующей станцией метро «Академическая» в начале декабря в рамках строительства правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Академическая» новой Троицкой линии. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С 3 по 7 декабря ТПМК «Ольга» преодолеет 40 метров технической зоны объектов действующего метрополитена, пройдя под станционным комплексом «Академическая» Калужско-Рижской линии и прилегающими тоннелями, — рассказал глава Строительного комплекса.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, средняя скорость прохождения щитов составляет девять метров в сутки. Комплекс «Ольга» уже преодолел порядка 2,4 километра, что составляет более 90 процентов всего пути. ТПМК функционирует в зоне влияния работающих объектов метрополитена, в связи с чем специалисты круглосуточно контролируют состояние расположенных поблизости сооружений. Работы проходят в штатном режиме, передает официальный сайт мэра Москвы.

На прошлой неделе Андрей Бочкарев сообщил, что тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Марина» завершил проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Академическая» Троицкой линии метрополитена.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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