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Слова Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах являются недобрыми. Такое мнение выразил глава Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев.

— Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми относительно различных невзгод, — отметил он.

Представитель российских буддистов в своем Telegram-канале подчеркнул, что жители нашей страны не являются жестокими, а лишь вынуждены защищать свою страну от фашизма.

Папа Римский недавно заявил, что воспитанные вне «русской традиции» солдаты России, например чеченцы и буряты, проявляют наибольшую жестокость в ходе специальной военной операции.

На эти слова понтифика отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она выразила мнение, что подобное высказывание демонстрирует не просто русофобию, но и запредельное «извращение истины».

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выразил мнение, что заявления Папы Римского Франциска стала реакцией на «ультимативную позицию главы Чечни Рамзана Кадырова и его команды» против «всемирного ЛГБТ-лобби».