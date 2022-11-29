Специалисты отреставрировали фасад и парадное крыльцо главного дома в усадьбе Покровское-Стрешнево

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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В усадьбе Покровское-Стрешнево специалисты завершили реставрацию лепного декора, белокаменного цоколя и парадного крыльца главного дома. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В настоящий момент полностью завершена реставрация кирпичных фасадов двух-трехэтажных корпусов из красного кирпича, построенных в псевдорусском стиле. Произведены вычинка, местами переборка и восстановление кирпичной кладки. А вот швы в ней пришлось переделать полностью. Произведены докомпановка утрат, устранение пустот и сколов на поверхности кирпича, а также его обессоливание, укрепление, биоцидная обработка и окрашивание, — рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Он добавил, что специалисты подобрали для фасадов здания оттенки кирпичного цвета. Такое решение обусловлено тем, что краска позволит дополнительно защитить фасады от последующих разрушений, пояснил Мельников. Как уточняется, они были построены еще в XIX веке.

Более подробную информацию о ходе работ можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков заявил, что флигель усадьбы Ивана Тургенева на Остоженке отреставрируют к концу 2024 года. По его словам, реставрация будет включать несколько этапов.

В воскресенье, 27 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало реставрации дома архитектора Мельникова. Глава города уточнил, что она начнется в 2023 году.