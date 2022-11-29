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СМИ: LADA «Нива» получила новый цвет кузова

Георгий Соланович
Общество
СМИ: LADA «Нива» получила новый цвет кузова
Фото: shutterstock

Внедорожник LADA Niva Legend в ноябре текущего года начали покрывать новой металлизированной эмалью «Булат», изначально разработанной для LADA Vesta. Об этом сообщило сообщество соцсети «ВКонтакте» Avtograd News со ссылкой на источники внутри автоконцерна.

— «АвтоВАЗ» начал окрашивать металлизированной эмалью «Булат» автомобили LADA Niva Legend 3D. Изначально данный новый цвет предназначался для Vesta NG, позднее его получила Granta. Теперь очередь дошла до Niva, — говорится в сообщении.

Старт продаж другой модели Lada Niva — Travel — начался 28 августа. Информацию о дате старта продаж тогда подтвердил председатель совета директоров ГК «БН-Моторс», вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

До дилерских центров новая Lada добралась только в начале сентября. Рекомендованная розничная цена на авто составила 998 тысяч рублей.

До этого главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, какая модель будет идеальной для отечественного электромобиля. По его мнению, создавать автомобиль стоит на базе машины Lada Largus.

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